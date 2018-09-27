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После нападения на ребенка в Калининграде возбуждено уголовное дело

Неизвестный нанес несколько ударов лопатой восьмилетнему мальчику, который шел на автобусную остановку

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как неизвестный избил ребенка лопатой в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Потерпевший в больнице. Возбуждено уголовное дело, разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 27 сентября днем в частном садовом товариществе "Чайка". Неизвестный мужчина нанес несколько ударов лопатой восьмилетнему мальчику, который шел на автобусную остановку. В результате у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму и повреждение глаз.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК, инцидент произошел в садовом товариществе "Чайка" на улице Большая Окружная города Калининграда. "Мальчик смог пояснить, что когда он шел на автобусную остановку, незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове", - сообщили в ведомстве.

Ребенок доставлен в детскую областную больницу. "Состояние мальчика стабильно тяжелое, опасности для жизни нет", - сообщили ТАСС в учреждении.

Следователями завершен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия. Начат поиск совершившего нападение на ребенка. Отмечается, что его зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в садовом товариществе. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области обратилось к обладающим сведениями об обстоятельствах совершенного преступления, а также о личности подозреваемого обращаться в правоохранительные органы, ход расследования происшествия взят под личный контроль руководителем регионального управления СК.

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