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Крупный пожар в пятиэтажном доме в Томске ликвидирован

По данным МЧС, пострадавших в Академгородке нет

ТАСС, 28 сентября. Пожар в многоэтажном доме в Томске полностью потушен. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

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"Пожар в Советском районе города Томска ликвидирован 28 сентября в 01:53 (21:53 мск). От МЧС России привлекались 85 человек и 25 единиц техники", - говорится в сообщении.

Пожар в жилом доме в Томске произошел в четверг на площади 500 кв. м. Из здания были эвакуированы 220 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Дом расположен на территории Академгородка в Советском районе Томска.

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