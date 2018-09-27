Крупный пожар в пятиэтажном доме в Томске ликвидирован

ТАСС, 28 сентября. Пожар в многоэтажном доме в Томске полностью потушен. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

"Пожар в Советском районе города Томска ликвидирован 28 сентября в 01:53 (21:53 мск). От МЧС России привлекались 85 человек и 25 единиц техники", - говорится в сообщении.

Пожар в жилом доме в Томске произошел в четверг на площади 500 кв. м. Из здания были эвакуированы 220 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Дом расположен на территории Академгородка в Советском районе Томска.