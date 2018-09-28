Съемочная группа телеканала попала в аварию в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 28 сентября. Авария с участием автомобиля съемочной группы государственной телевизионной и радиовещательной компании "Дальневосточная" произошла в Комсомольске-на-Амуре, три человека госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"На пересечении проспектов Ленина и Первостроителей съемочная группа территориального отделения ГТРК "Дальневосточная" по Комсомольску-на-Амуре попала в аварию. Три человека - оператор, водитель, корреспондент - пострадали. Все госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю агентству сообщили, что ДТП произошло в четверг, всего пострадали пять человек.

"Водитель Toyota Highlander, двигаясь по проспекту Ленина, выехал на перекресток Ленина - проспект Первосторителей на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Murano, от удара Highlander отбросило на автомобиль Isuzu Bighorn, а Murano опрокинулся и врезался в "Волгу", обломки этих автомобилей попали в еще один проезжавший в этот момент перекресток автомобиль", - сказали в ГИБДД.

Водители всех автомобилей-участников ДТП были трезвы. Травмы получили водитель и пассажир Murano, их направили на амбулаторное лечение. В числе пострадавших также водитель и пассажиры "Волги", включая беременную женщину. Их госпитализировали.

Виновник аварии, добавили в ГИБДД, водитель автомобиля Highlander.