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В Москве у бизнесмена украли более 19 млн рублей через отверстие в стене его офиса

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл более 19 млн рублей у предпринимателя в Москве, проделав отверстие в стене его офиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Кража произошла днем 26 сентября на улице Гостиничной, дом 3, где бизнесмен арендовал помещение под офис. При оформлении сделки купли-продажи мясной продукции он поместил принадлежащие ему 19,4 млн рублей в стоявшую у стены тумбу", - сказали в полиции. В свою очередь злоумышленник проник в соседнее помещение и через заранее проделанные отверстия в стене и тумбе украл деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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