СК ходатайствует об аресте брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

ТАСС, 28 сентября. Следствие ходатайствует об аресте депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова по делу о незаконном установлении инвалидности. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере Watsapp, по уголовному делу установлены еще шесть эпизодов получения взяток участниками организованного преступного сообщества.
"Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова. Он подозревается в участии в преступном сообществе, специализирующемся на незаконном установлении инвалидности за взятки. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, дополнительно установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества", - сообщили в СК.
Раджаб Абдулатипов доставлен в суд Махачкалы. "Раджаба Абдулатипова доставили в Советский районный суд Махачкалы, ему будут избирать меру пресечения", - сказал представитель суда.
Ранее сообщалось, что в Махачкале сотрудниками УФСБ задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, председатель комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов. По данным СК РФ, он задержан за участие в преступном сообществе, незаконно устанавливавшем гражданам инвалидность, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Ранее по этому уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.
Раджаб Абдулатипов с 1997 года по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 года по 2016 год - начальником УФМС России по Дагестану, начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года он занимает пост председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.
Дела о коррупции в Дагестане
В марте 2018 года министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что в отношении руководителей различного уровня в республике в прошлом году возбуждены 155 уголовных дел коррупционной направленности, зафиксированы 213 фактов взяточничества, из них 20 - в крупном и особо крупном размерах. В середине января в республику прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел.
Глава Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.
Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.