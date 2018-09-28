СК ходатайствует об аресте брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Противодействие терроризму в России

В Дагестане в ходе КТО нейтрализовали вооруженного бандита, причастного к терроризму

На месте происшествия обнаружили автомат, пистолет, готовое к применению самодельное взрывное устройство, боеприпасы и специальное снаряжение, сообщили в информационном центре НАК

Читать полностью