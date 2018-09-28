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Националисты захватили православный храм на западе Украины и ранили двух прихожан

В УПЦ сообщили, что злоумышленники взломали двери, разбили окна и избили верующих

ТАСС, 28 сентября. Представители радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в России) силой захватили Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано- Франковской области Украины, при этом были ранены двое прихожан. Об этом в пятницу сообщает сайт информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Сегодня, 28 сентября 2018 года, около 13:00 радикалы из "Правого сектора" в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви. Взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", - говорится в сообщении.

Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки, отмечает сайт УПЦ. По словам очевидцев происшествия, "ситуация на месте происшествия остается напряженной".

Ранее митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ Московского патриархата, рассказал в интервью ТАСС, что за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил, таких как "Правый сектор" (организация запрещена в России), "Свобода" и им подобных, было отобрано около 50 храмов, главным образом на Западной Украине.

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