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В Подмосковье столкнулись автобус и автомобиль

В результате ДТП пострадали восемь человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший работников магазина "Магнит", опрокинулся в Подмосковье после столкновения с легковушкой, в результате пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

ДТП произошло на 129-м км федеральной трассы М5 "Урал". "Автобус перевозил 25 работников магазина "Магнит" из Коломны в Зарайск. В результате восемь из них были госпитализированы в больницу Луховиц", - сказал источник.

В Главном управлении МЧС по Московской области подтвердили факт ДТП, "в результате которого есть пострадавшие". "Из-за ДТП движение на автодороге затруднено", - сообщили в главке.

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