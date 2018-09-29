В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, четверо доставлены в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной дороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии. Об этом в субботу сообщает пресс-служба МВД по региону.

"В Кабардино-Балкарии выясняются обстоятельства ДТП в Зольском районе с участием двух автомашин. В результате столкновения два человека погибли, четверо доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 06:20 мск на автодороге "Кавказ" вблизи селения Малка. Столкнулись LADA Kalina и Opel. По предварительным данным, водитель LADA, двигаясь со стороны Пятигорска в направлении Нальчика, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel. "В результате водитель LADA и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия, в лечебное учреждение госпитализированы пассажир LADA, водитель Opel и две женщины - пассажиры иномарки", - уточнили в ведомстве.

Угрозы для жизни пострадавших нет. "По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в пресс-службе.