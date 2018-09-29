Пять человек пострадали в результате ДТП на Новорижском шоссе в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В результате ДТП с участием маршрутки на Новорижском шоссе в Москве пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на Новорижское шоссе, где произошло ДТП с участием маршрутного такси. По предварительной информации, пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж вертолета эвакуировал пострадавшую женщину в больницу. На борту ее сопровождает авиамедицинская бригада.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД ТАСС сообщили, что внедорожник и автобус столкнулись на 19-м км Новорижского шоссе. По данным ведомства, травмы получили три человека. На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства ДТП.