В компании "Гудзон" прокомментировали задержание судна "Севастополь" в Южной Корее

ТАСС, 29 сентября. Судно "Севастополь", задержанное в порту Пусан в Южной Корее, никогда не заходило в порты КНДР, и компания-судовладелец "Гудзон" не знает мотивов ареста корабля, сообщил ТАСС представитель компании.

О задержании судна сообщил ранее инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский. По его словам, причиной могут быть санкции США. Позже агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники сообщало, что на судно должны прибыть инспекторы, которые должны проверить, не участвовало ли оно в деятельности, запрещенной резолюциями Совбеза ООН.

"Инспекторы приходили и подтвердили, что судно не заходило никогда в КНДР и непричастно [к запрещенной деятельности]. Но судно задержано по политическим мотивам, и [это] следует из письма от администрации порта Пусан со ссылкой на правительство Южной Кореи", - сообщил представитель компании.

Он добавил, что экипаж корабля состоит из 12 граждан России. Ремонт судна в порту закончился в четверг, и оно должно было выйти оттуда в выходные. Представитель компании также рассказал, что судовладелец пытался выйти на связь с властями Южной Кореи и отправил в их адрес "с десяток писем", однако компания не получила никаких пояснений.

Минфин США объявил 21 августа о расширении санкционных списков по КНДР. В них внесены базирующиеся в РФ "Судоходная компания "Гудзон" и компания Primorye Maritime Logistics. В документе также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь".