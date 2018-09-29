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СМИ: в Японии из-за тайфуна "Трами" пострадали не менее 17 человек

По данным телеканала NHK, в результате разгула стихии около 200 тыс. домов остались без электричества

ТАСС, 29 сентября. Не менее 17 человек пострадали в результате тайфуна "Трами" в южной японской префектуре Окинава. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

По его данным, причиной всех травм стал сильный ветер. Сообщается также, что в результате тайфуна около 200 тыс. домов остались без электричества.

Ранее сообщалось об отмене почти 400 внутренних рейсов в связи с тайфуном.

В настоящее время "Трами" находится в районе префектуры Окинава и движется на северо-восток по направлению к основной части Японии. Ожидается, что в центральном районе страны Канто он окажется к вечеру воскресенья.

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