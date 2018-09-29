Число жертв землетрясения в Индонезии может достичь нескольких тысяч

ТАСС, 29 сентября. Вице-президент Индонезии Юсуф Калла признал, что число погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси может достичь нескольких тысяч. Об этом он сообщил в субботу на заседании экстренного штаба по проведению спасательной операции, возглавляемой им.

По его словам, "отсутствует связь с некоторыми районами, поэтому общее число жертв может составить несколько тысяч". В частности, речь идет о районе Дунгала, где проживает не менее 300 тыс. человек и где находился эпицентр подземных толчков. Согласно последним данным, только в городе Палу число жертв приближается к 400, при этом более 540 человек получили ранения, еще 29 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает новостной портал Detik, в воскресенье в город Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси) прибудет президент страны Джоко Видодо.

Первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в пятницу. Как рассказал официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, за сутки произошло более 130 повторных толчков, магнитуда некоторых составляла 5,2. В результате землетрясения возникло цунами, высота волн достигала двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали 384 человека.