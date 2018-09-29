СМИ: в Барселоне в ходе акций протеста пострадали 24 человека

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала в субботу по меньшей мере шесть человек в ходе акций протестов в центре Барселоны. Об этом сообщило агентство Europa Press.
По его информации, задержанных подозревают в нападении на представителей правоохранительных органов. Кроме того, по данным региональной медицинской службы, во время протестов пострадали не менее 24 человек, пятеро из них были доставлены в больницы.
В субботу на площади Святого Иакова в центре города проходила демонстрация испанских полицейских. Сотрудники правоохранительных органов приурочили свою акцию к первой годовщине референдума о независимости региона, который прошел 1 октября прошлого года. Тогда сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании по распоряжению суда изымали урны для голосования и прочие материалы для плебисцита, что привело к столкновениям между ними и желающими проголосовать каталонцами.
Чтобы воспрепятствовать проведению акции сотрудников правоохранительных органов, сторонники независимости Каталонии заранее заполонили площадь. Поддерживающие разрыв с Испанией участники митинга скандировали лозунги о независимости.
Порядок в ходе двух акций обеспечивала Моссос д'Эсквадра. Отмечалось, что каталонской полиции пришлось применить силу против сторонников выхода региона из состава королевства.
1 октября прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости, который Мадрид изначально считал незаконным. Вслед за этим 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии.