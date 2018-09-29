СК на транспорте проверяет обстоятельства гибели человека на железной дороге в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Доследственная проверка по факту гибели человека на железнодорожной дороге у станции "Удельная"начата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
"По предварительным данным, мужчина без определенного места жительства переходил регулируемый железнодорожный переезд на запрещающие сигналы светофора. Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги ТАСС сообщили, что трагедия случилась в 14:18 (мск) по пути следования поезда из Хельсинки в Санкт-Петербург. По данным компании, за восемь месяцев текущего года на территории Октябрьской магистрали из-за собственной безответственности погибли 95 человек, семеро из которых дети.