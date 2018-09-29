СМИ: Линдси Лохан на улице ударили по лицу

В начале видео Лохан, находясь в салоне автомобиля, говорит по-английски: "Я хочу показать вам семью, которую мы встретили, семью сирийских беженцев". "Им, действительно, нужна помощь", - сообщает она. После этого актриса выходит из машины и направляется к группе из четырех человек - женщине, мужчине и двум мальчикам, сидящим на тротуаре у стены здания. "Расскажите мне о себе, чтобы я могла вам помочь", - обращается она к этим лицам.

На его сайте опубликована запись, на которой запечатлен инцидент, актриса, по всей видимости, сделала ее с помощью телефона. Как отмечает издание, Лохан ранее разместила видео в своем Instagram , однако позже оно исчезло.People отмечает, что неясно, где именно произошел инцидент. Между тем, согласно размещенным в Instagram данным, актриса недавно была в Париже.

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Киноактрису Линдси Лохан ударили по лицу после того, как она пыталась преследовать группу людей, якобы являющимися беженцами из Сирии. Об этом сообщил в субботу журнал People.

Далее видно, что Лохан идет по улице, предположительно, следом за этими же людьми, утверждая, что "они занимаются торговлей детьми". Она, в частности, обращается к детям: "Я не отстану, пока не заберу вас". Актриса пытается говорить также и на арабском языке, ее речь временами звучит невнятно.

Ближе к концу записи женщина из числа лиц, за которыми следует Лохан, оборачивается и приближается к актрисе. Далее изображение сильно трясется, слышно, что женщина что- то выкрикивает, а актриса громко всхлипывает. Люди, которых она преследовала, уходят.

Позже Лохан направляет камеру телефона на себя. Она, будучи в слезах, потирает левую щеку и сообщает, что находится в шоке и очень напугана. В публикации People говорится, что женщина ударила актрису по лицу, однако ясно этого момента не видно.

О Линдси Лохан

В последние годы имя Линдси не сходило со страниц газет и интернет-изданий, посвященных скандальной светской хронике. В 2007 году ее приговорили к трем годам лишения свободы условно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, в сентябре 2012 года актрисе были предъявлены обвинения в бегстве с места ДТП в Нью-Йорке. В ноябре она попала в полицейский участок за драку в ночном клубе Нью-Йорка. Актриса неоднократно проходила курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости.

В 11 лет Лохан появилась в диснеевском фильме "Ловушка для родителей". Затем последовали роли в лентах для подростков "Дрянные девчонки", "Чумовая пятница" и "Сумасшедшие гонки". Пик успеха актрисы пришелся на 2006 и 2007 годы.