СМИ: Линдси Лохан на улице ударили по лицу

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Киноактрису Линдси Лохан ударили по лицу после того, как она пыталась преследовать группу людей, якобы являющимися беженцами из Сирии. Об этом сообщил в субботу журнал People.
На его сайте опубликована запись, на которой запечатлен инцидент, актриса, по всей видимости, сделала ее с помощью телефона. Как отмечает издание, Лохан ранее разместила видео в своем Instagram, однако позже оно исчезло.People отмечает, что неясно, где именно произошел инцидент. Между тем, согласно размещенным в Instagram данным, актриса недавно была в Париже.
В начале видео Лохан, находясь в салоне автомобиля, говорит по-английски: "Я хочу показать вам семью, которую мы встретили, семью сирийских беженцев". "Им, действительно, нужна помощь", - сообщает она. После этого актриса выходит из машины и направляется к группе из четырех человек - женщине, мужчине и двум мальчикам, сидящим на тротуаре у стены здания. "Расскажите мне о себе, чтобы я могла вам помочь", - обращается она к этим лицам.
what is happening... lindsay lohan tried to kidnap two refugee children because she thought the mom was trafficking her children she then was punched by the mother wow... pic.twitter.com/WYvchUqVNh— ryan (@ryanspearsz) 29 September 2018
Далее видно, что Лохан идет по улице, предположительно, следом за этими же людьми, утверждая, что "они занимаются торговлей детьми". Она, в частности, обращается к детям: "Я не отстану, пока не заберу вас". Актриса пытается говорить также и на арабском языке, ее речь временами звучит невнятно.
Ближе к концу записи женщина из числа лиц, за которыми следует Лохан, оборачивается и приближается к актрисе. Далее изображение сильно трясется, слышно, что женщина что- то выкрикивает, а актриса громко всхлипывает. Люди, которых она преследовала, уходят.
Позже Лохан направляет камеру телефона на себя. Она, будучи в слезах, потирает левую щеку и сообщает, что находится в шоке и очень напугана. В публикации People говорится, что женщина ударила актрису по лицу, однако ясно этого момента не видно.
О Линдси Лохан
В последние годы имя Линдси не сходило со страниц газет и интернет-изданий, посвященных скандальной светской хронике. В 2007 году ее приговорили к трем годам лишения свободы условно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, в сентябре 2012 года актрисе были предъявлены обвинения в бегстве с места ДТП в Нью-Йорке. В ноябре она попала в полицейский участок за драку в ночном клубе Нью-Йорка. Актриса неоднократно проходила курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости.
В 11 лет Лохан появилась в диснеевском фильме "Ловушка для родителей". Затем последовали роли в лентах для подростков "Дрянные девчонки", "Чумовая пятница" и "Сумасшедшие гонки". Пик успеха актрисы пришелся на 2006 и 2007 годы.