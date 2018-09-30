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СМИ: почти 50 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Трами"

Метеорологи призывают местных жителей не выходить из своих домов

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 47 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Трами", который в настоящее время приближается к западной части страны. Об этом в воскресенье сообщило общественное телевидение NHK.

По последним данным, почти 500 тыс. жилых домов на юге и юго-западе Японии остаются без света по вине непогоды. Местные метеорологи ожидают шквальные порывы ветра скоростью до 60 км/ч и ливневые дожди и призывают местных жителей не выходить из своих домов. Десятки тысяч человек в горных районах получили рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой возникновения оползней.

Две взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай на западе страны были закрыты до утра понедельника в связи с тайфуном "Трами". Было также остановлено и паромное сообщение на юге и юго-западе страны.

Тайфун "Трами" приближается к западному региону страны Кансай, ожидается, что центрального района Канто он достигнет к вечеру воскресенья.

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