Власти Индонезии выделят более $37 млн пострадавшим во время землетрясения

ТАСС, 30 сентября. Правительство Индонезии выделит 560 млрд рупий (около $37,6 млн) на проведение спасательной операции и оказание необходимой помощи пострадавшим в результате землетрясения на острове Сулавеси. Об этом сообщает в воскресенье агентство АНТАРА со ссылкой на министра финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.

По ее словам, "такую сумму запросило Агентство по предотвращению стихийных бедствий". Глава ведомства добавила, что "средства незамедлительно будут направлены". Министр также отметила, что "эти деньги предназначены исключительно для оказания помощи пострадавшим, а не для восстановления разрушенной инфраструктуры".

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в районе Дунгала в провинции Центральный Сулавеси. Спасателям пока не удается установить связь с населенными пунктами в этом районе. По последним данным, только в городе Палу (административный центр провинции) погибли как минимум 420 человек, более 540 получили ранения, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. жителей.

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого превышала 3 метра. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. В это время на одной из набережных города находились несколько сот местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник. Их судьба до сих пор не известна, признают спасатели.