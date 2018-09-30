Два человека погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом в Томской области

ТОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с мотоциклом в Томской области, по факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"29 сентября около 23:10 по местному времени (19:10 мск) на улице Октябрьская, в селе Тимирязево, по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств - мотоцикла Yamaha и автомобиля Ford Mondeo. В результате происшествия 26-летний водитель мотоцикла и его 29-летний пассажир скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении ведомства.
Еще двое - 26-летний водитель легкового автомобиля и 23-летняя женщина пассажир - доставлены в медицинское учреждение.
"Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - отмечает пресс-служба.