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Два человека погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом в Томской области

Еще два человека получили травмы

ТОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с мотоциклом в Томской области, по факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"29 сентября около 23:10 по местному времени (19:10 мск) на улице Октябрьская, в селе Тимирязево, по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств - мотоцикла Yamaha и автомобиля Ford Mondeo. В результате происшествия 26-летний водитель мотоцикла и его 29-летний пассажир скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении ведомства.

Еще двое - 26-летний водитель легкового автомобиля и 23-летняя женщина пассажир - доставлены в медицинское учреждение.

"Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - отмечает пресс-служба.

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