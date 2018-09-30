Три человека пострадали при столкновении шести автомобилей в Иркутске

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате столкновения шести автомобилей в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сначала столкнулись три автомобиля, потом их зацепили еще три. Все пострадавшие совершеннолетние. Они были доставлены в медицинские учреждения города с травмами", - пояснил сотрудник пресс-службы главка.

В министерстве здравоохранения Иркутской области ТАСС сообщили, что один пострадавший после оказания медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение, двое еще находятся на обследовании.

На месте происшествия работает полиция, по факту ДТП проводится проверка, устанавливается виновник аварии.