Сингапур предложил помощь Индонезии в ликвидации последствий землетрясения

СИНГАПУР, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Индонезии пока не обращались к другим государствам за помощью в проведении поисково-спасательной операции на острове Сулавеси, где произошло разрушительное землетрясение, вызвавшее впоследствии цунами. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Сингапуре.
"Ряд стран, в том числе Малайзия и Сингапур, уже предложили свою помощь, например, направить спасателей или гуманитарный груз. Но на данный момент правительство Индонезии ни к кому не обращалось", - рассказал источник. "Очевидно, что властям нужно установить картину случившегося, поскольку до сих пор нет четкой информации по всем районам, пострадавшим в результате землетрясения", - отметил он.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун направил телеграмму с соболезнованиями на имя президента Индонезии Джоко Видодо, в которой заявил о "готовности оказать любую помощь правительству этой страны". Заместитель министра жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии Раджа Камаруль Бахрин также отметил, что Куала-Лумпур "готов в любое время отправить на остров Сулавеси не только спасателей, но и необходимые материалы, в том числе продовольствие".
Основные группы спасателей только в воскресенье прибыли в город Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси). Военно-транспортные самолеты доставляют туда тяжелую технику для разбора завалов, спасательное оборудование а также медикаменты, продовольствие, питьевую воду, бензин и другие виды топлива, резкий дефицит которых наблюдается в пострадавших районах.
По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.
Вице-президент страны Юсуф Калла признал, что число жертв может составить несколько тысяч. До сих пор спасатели не могут установить связь с районом Дунгала, расположенном примерно в 300 км от Палу. Именно там находился эпицентр подземных толчков. В этом районе проживают не менее 300 тыс. человек.
Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. В это время на одной из набережных города Палу находились несколько сот местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник, их судьба до сих пор не известна.