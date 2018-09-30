СМИ: число пострадавших из-за тайфуна в Японии достигло 71

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Более 70 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Трами", который в настоящее время движется по западной части страны. Об этом в воскресенье сообщило общественное телевидение NHK.
По последним данным, по крайней мере 71 человек пострадал на юге и юго-западе Японии в результате удара стихии, еще одна женщина в префектуре Миядзаки числится пропавшей без вести. Более 500 тыс. жилых домов в этих регионах страны остаются без света из-за непогоды. Метеорологи предупреждают о шквальных порывах ветра скоростью до 60 км/ч и ливневых дождях из-за тайфуна и призывают жителей не выходить из своих домов. Десятки тысяч человек в горных районах получили рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой возникновения оползней.
24-й в этом сезоне тайфун нанес серьезный удар по транспортному сообщении Японии. Непогода вызвала остановку движения скоростных поездов "синкансэн" по пяти направлениям, связывающим столицу с другими регионами страны. В Токио до завтрашнего утра остановлено движение метро и большинства железнодорожных веток. Из-за тайфуна был закрыт до утра понедельника международный аэропорт Кансай, непогода вызвала отмену более тысячи рейсов, остановлено паромное сообщение на западе и юго-западе страны.
В настоящее время тайфун движется по территории западного региона страны Кансай. Ожидается, что центрального района Канто он достигнет в ночь на понедельник.