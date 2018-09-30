В ДТП в Кировской области погибли два человека

ТАСС, 30 сентября. Два человека стали жертвами ДТП с участием трех машин в Кировской области, еще шестеро получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На трассе "Вятка" при повороте на поселок Гирсово столкнулись фура и две легковые машины. В результате на месте погибли два человека", - сказал источник. Еще шесть человек, включая двух детей, получили травмы.
В Главном управлении МЧС по Кировской области в свою очередь уточнили, что информация о ДТП поступила в 13:25 мск. Оно произошло в Юрьянском районе.
Причины аварии устанавливаются.