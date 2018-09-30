В ДТП в Кировской области погибли два человека

Землетрясение и цунами в Индонезии

СМИ: в Индонезии начали эвакуацию раненых при землетрясении в соседнюю провинцию

По данным портала Detik, приоритет в работе отдается военно-транспортной авиации, самолеты которой забирают раненых, доставляют тяжелую технику, продовольствие, медикаменты, продукты, питьевую воду

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