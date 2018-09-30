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Землетрясение и цунами в Индонезии

ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для борьбы с последствиями цунами

Еврокомиссия также направила в пострадавший от стихийного бедствия регион "европейских экспертов, которые займутся координацией предоставления европейской помощи"

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/ Евросоюз выделил Индонезии экстренную помощь в размере €1,5 млн для борьбы с последствиями землетрясения и цунами, в результате которых в прошедшую пятницу погибли по меньшей свыше 800 человек. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в воскресенье.

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По информации пресс-службы, Еврокомиссия также направила в регион "европейских экспертов, которые займутся координацией предоставления европейской помощи".

"Мы действуем быстро и направляем экстренную помощь наиболее пострадавшим в Индонезии. Наши средства пойдут на обеспечение базовых потребностей пострадавших в еде, воде, временных убежищах и медикаментах. Наши мысли - со всеми пострадавшими, тогда как экстренные служб работают 24 часа в сутки, спасая жизни", - заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидис.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что предоставила властям Индонезии доступ к спутниковым картам Европейской чрезвычайной службы Copernicus для оценки ущерба, а также выразила готовность предоставить и другую помощь.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.

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ИндонезияЗемлетрясение и цунами в Индонезии
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