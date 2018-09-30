Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и бензовоза в Югре

ТАСС, 30 сентября. Шесть человек пострадали в воскресенье в результате столкновения автобуса с бензовозом на дороге Нижневартовск - Радужный, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"На 34-м километре автодороги Нижневартовск - Радужный в Нижневартовском районе водитель автобуса МАЗ <…> при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем (бензовозом) МАЗ <…> В результате ДТП водитель автобуса и пять пассажиров получили повреждения", - сказали в ведомстве, добавив, что в автобусе, скорее всего, ехали вахтовики, "это не рейсовый автобус".

В пресс-службе отметили, возгорания бензовоза после столкновения автомобилей не последовало.

В Нижневартовской окружной клинической больнице ТАСС сообщили, что врачи оказали помощь троим пострадавшим, госпитализация им не потребовалась. "В наше учреждение поступили только трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести", - сказал главный врач больницы Алексей Сатинов.