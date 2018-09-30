{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: два человека погибли в результате мощного тайфуна в Японии

Еще 105 человек пострадали

ТАСС, 1 октября. По меньшей мере два человека погибли, еще 105 получили травмы в Японии из-за тайфуна "Трами". Такие данные приводит в понедельник общественное телевидение NHK. Ранее сообщалось о 71 пострадавшем.

Погибшие, как указывает телеканал, находились в префектурах Тоттори и Яманаси. Еще два человека на данный момент числятся пропавшими без вести.

Местные метеорологи ожидают шквальные порывы ветра скоростью до 60 км/ч и ливневые дожди из-за тайфуна "Трами" и призывают местных жителей не выходить из своих домов. Десятки тысяч человек в горных районах получили рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой схода оползней.

24-й в этом сезоне тайфун нанес серьезный удар по транспортному сообщению Японии. Непогода вызвала остановку движения скоростных поездов "синкансэн" по пяти направлениям, связывающим столицу с другими регионами страны. В Токио до утра 1 октября остановлено движение метро и большинства железнодорожных веток.

Из-за тайфуна был закрыт до утра 1 октября международный аэропорт Кансай (префектура Осака), непогода вызвала отмену более тысячи рейсов. Также остановлено паромное сообщение на западе и юго-западе страны.

Теги
Япония
Fox: в штате Пенсильвания взорвался автомобиль
По данным телеканала, жертвами происшествия стали три человека
Читать полностью