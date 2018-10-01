Умер осужденный по делу о крушении траулера "Дальний Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 1 октября. /ТАСС/. Осужденный по делу о крушении траулера "Дальний Восток" 69-летний заместитель генерального директора по безопасности ООО "Магеллан" Александр Кудрицкий скончался в понедельник утром в Сахалинской областной больнице из-за остановки сердца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Ефимчук.
"Действительно, такое событие произошло. Его [Кудрицкого] отправили в следственный изолятор, несмотря на тяжелое заболевание, там его сердце начало не выдерживать. В мае Сахалинский областной суд освободил Кудрицкого. Он скончался уже на свободе из-за того, что сердце его не выдержало", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, дело будет обжаловано в кассационном порядке. В президиуме Сахалинского областного суда жалоба находится на рассмотрении, в том числе от защитника Кудрицкого.
Траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года в Охотском море в 250 км южнее Магадана. На его борту находились 132 человека, спаслись 63 человека. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), судовладелец - компания "Магеллан".
В ноябре 2017 года суд Южно-Сахалинска вынес приговор по этому делу, подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет восьми месяцев до шести с половиной лет. В отношении Кудрицкого суд снизил срок наказания и отпустил по амнистии.