Около 990 тысяч квартир и домов в Японии остаются без света после удара тайфуна

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Около 990 тысяч квартир и частных домов остаются в Японии без электроэнергии в результате удара в воскресенье и в ночь на понедельник тайфуна "Трами". Как сообщает информационное агентство Kyodo, особенно пострадали энергосистемы префектур Сидзуока, Гифу, Айти и Миэ в центральной части главного японского острова Хонсю.

Тайфун нарушил транспортное сообщение в стране - по всей Японии в понедельник отменены почти 250 авиарейсов. Прекращено движение по многим железнодорожным линиям и трассам скоростных автомобильных дорог. В то же время полностью восстановлено движение поездов метро и городских электричек в зоне Большого Токио, где проживает более 30 млн человек.

"Трами" стал 24-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Он принес в Японию ливневые дожди и шквалистый ветер с порывами до 60 м в секунду. В воскресенье десятки тысяч жителей страны получили рекомендации об эвакуации из районов, где могли быть оползни или наводнения.

К настоящему времени известно о двух погибших и двух пропавших без вести. Около 170 человек получили ранения различной тяжести.