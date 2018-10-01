В ДТП в Муроме пострадали девять человек

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Девять человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения автомобилей "УАЗ Патриот" и Renault Logan в Муроме (Владимирская область). Три человека остаются в больнице, ведется проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе, трое несовершеннолетних пассажиров. Шестерым медицинская помощь была оказана амбулаторно, трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, ДТП произошло 30 сентября, около 16 часов. Водитель, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю Renault Logan, в результате чего произошла авария.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются ее обстоятельства.