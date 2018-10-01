В Ульяновске ищут водителя, сбившего на трассе четырех подростков

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области совместно с полицией ищут водителя, который в воскресенье поздно вечером сбил на трассе в Барышском районе четырех подростков и скрылся с места ДТП. В результате происшествия один из них скончался в больнице, трое госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе председателя правительства региона.

"В результате трагического происшествия в Барышскую районную больницу госпитализированы двое учеников 9-го класса средней образовательной школы №2 Барыша и студент индустриального техникума. Еще один девятиклассник скончался в районной больнице", - привели слова председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина в пресс-службе.

По его данным, ДТП произошло поздно вечером 30 сентября. По предварительной информации, подростков сбил водитель на автомобиле ВАЗ, предположительно, это была "Лада Приора" темного цвета. Несовершеннолетние пешеходы шли по проезжей части в попутном направлении. Водитель после наезда скрылся с места ДТП.

"Обращаюсь ко всем, кто стал свидетелем происшествия, помочь найти виновника трагедии", - цитируют Смекалина в пресс-службе.

По поручению председателя правительства Ульяновской области в понедельник пройдет заседание президиума Совета безопасности Ульяновской области. К поискам виновника привлечены все соответствующие службы. Вопрос находится на личном контроле губернатора региона Сергея Морозова.