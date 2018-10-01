{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ульяновске ищут водителя, сбившего на трассе четырех подростков

Инцидент произошел на трассе в Барышском районе

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области совместно с полицией ищут водителя, который в воскресенье поздно вечером сбил на трассе в Барышском районе четырех подростков и скрылся с места ДТП. В результате происшествия один из них скончался в больнице, трое госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе председателя правительства региона.

"В результате трагического происшествия в Барышскую районную больницу госпитализированы двое учеников 9-го класса средней образовательной школы №2 Барыша и студент индустриального техникума. Еще один девятиклассник скончался в районной больнице", - привели слова председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина в пресс-службе.

По его данным, ДТП произошло поздно вечером 30 сентября. По предварительной информации, подростков сбил водитель на автомобиле ВАЗ, предположительно, это была "Лада Приора" темного цвета. Несовершеннолетние пешеходы шли по проезжей части в попутном направлении. Водитель после наезда скрылся с места ДТП.

"Обращаюсь ко всем, кто стал свидетелем происшествия, помочь найти виновника трагедии", - цитируют Смекалина в пресс-службе.

По поручению председателя правительства Ульяновской области в понедельник пройдет заседание президиума Совета безопасности Ульяновской области. К поискам виновника привлечены все соответствующие службы. Вопрос находится на личном контроле губернатора региона Сергея Морозова.

Теги
РоссияУльяновская область
СК возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов предприятием "Нижегородец"
Предприятие не уплатило налог на прибыль за 2017 год в сумме, превышающей 350 млн рублей
Читать полностью