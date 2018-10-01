Разрушительная стихия. Последствия землетрясения в Индонезии

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси (остров Сулавеси) в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Из-за сильных подземных толчков возникло цунами.

Стихийное бедствие привело к гибели более 1 тыс. человек, сотни получили ранения. Не менее 16 тыс. жителей покинули свои дома, тысячи зданий оказались разрушены.

1 октября в Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу.