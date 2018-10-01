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Землетрясение и цунами в Индонезии

Разрушительная стихия. Последствия землетрясения в Индонезии

В результате стихийного бедствия погибло более 1 тыс. человек, разрушены тысячи домов
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© AP Photo/Tatan Syuflana
© EPA-EFE/MAST IRHAM
© AP Photo/Tatan Syuflana
© AP Photo/Tatan Syuflana
© EPA-EFE/STR
© AP Photo/Tatan Syuflana
© EPA-EFE/MAST IRHAM
© AP Photo/Chandra
© EPA-EFE/MAST IRHAM
© Ulet Ifansasti/Getty Images
© EPA-EFE/AGUS SUPARTO
© AP Photo/Tatan Syuflana
© AP Photo/Tatan Syuflana
© EPA-EFE/MAST IRHAM
© EPA-EFE/MAST IRHAM
© EPA-EFE/ARIMACS WILANDER

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси (остров Сулавеси) в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Из-за сильных подземных толчков возникло цунами. 

Стихийное бедствие привело к гибели более 1 тыс. человек, сотни получили ранения. Не менее 16 тыс. жителей покинули свои дома, тысячи зданий оказались разрушены. 

1 октября в Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу.

Теги
ИндонезияЗемлетрясение и цунами в Индонезии
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