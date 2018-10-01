Причиной самопроизвольного подъема разводного моста в Петербурге мог стать сбой управления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Причиной самопроизвольного подъема разводного Володарского моста через Неву в Санкт-Петербурге в августе, в результате которого произошло ДТП и пострадали три человека, мог стать сбой в системе управления. Об этом сообщается после проверки конструкции на сайте компании "Мостотрест", которая занимается содержанием и эксплуатацией мостов в городе.

"Представлено заключение по результатам обследования. <...> Причиной нештатного кратковременного подъема крыла моста мог стать случайный сбой в системе управления разводным пролетом во время проверки готовности оборудования к разводке", - говорится в сообщении.

В "Мостотресте" также отметили, что был выявлен дефект конструкции разводного пролета, который влияет на положение устройства крыла моста. Так, появляется дополнительное трение в работе замка запирания крыла. В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что это единственные причины, которые специалисты назвали факторами, повлиявшими на подъем.

В настоящее время, добавили в компании, разводной пролет Володарского моста находится в исправном и работоспособном состоянии.

25 августа после ремонта крыло Володарского моста неожиданно поднялось, в результате чего в ДТП попали несколько автомобилей. Три человека пострадали и с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело за производство, хранение, перевозку, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.