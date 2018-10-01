В Чувашии арестовали водителя по подозрению в умышленном наезде на школьницу

ТАСС, 1 октября. Суд поместил под стражу жителя Чувашии, который подозревается в умышленном наезде на легковом автомобиле на 14-летнюю школьницу. Об этом говорится в сообщении, распространенном Следственным управлением СК РФ по республике.

"Житель деревни Вурманкасы Вурнарского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 24 сентября 2018 года на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы в Вурнарском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения намеренно преследовал девушку на автомобиле "Lada X-Ray" и совершил на нее наезд. Отмечается, что он сделал это из личных неприязненных отношений после того, как школьница отказалась сесть к нему в автомобиль. Девушка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Назначены судебные экспертизы, в том числе судебная психиатрическая, в ходе которой подозреваемый будет проверен на вменяемость. Устанавливаются подробности случившегося. Решается вопрос о привлечении подозреваемого к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В сообщении также говорится, что, по данным МВД по Чувашии, с начала года в отношении подозреваемого составлено 20 административных протоколов за превышение скоростного режима во время управления автомобилем.