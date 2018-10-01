Экс-главу Эргобанка приговорили к восьми годам колонии за присвоение более 750 млн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии бывшего председателя правления ООО "КБ "Эргобанк" Вячеслава Бармина, признав его виновным в хищении более 750 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Бармину наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - огласила приговор судья. Гражданские иски к Бармину суд оставил для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства. Его адвокат сообщил о намерении обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин присвоил находившиеся в кассе банка более 750 млн рублей. Деньги в кредитную организацию он не вернул, а распорядился ими по собственному усмотрению. В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом были арестованы банковские счета подсудимого.

У Эргобанка на основании приказа Банка России с 15 января 2016 года отозвана лицензия.