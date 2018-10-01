Суд арестовал экс-следователя МВД, который вел дело Спецстроя

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу по обвинению в растрате бывшего следователя Следственного департамента МВД Антона Ходько, который ранее вел дело о хищении более 1 млрд руб. в Спецстрое.
"Суд избрал Ходько меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда, уточнив, что ему вменяется статья 160 ("Растрата") УК РФ. ТАСС пока не располагает фабулой выдвинутых против Ходько обвинений.
По данным СМИ, Ходько был уволен из правоохранительных органов в связи с пропажей около 50 млн рублей вещдоков по делу о хищениях в Спецстрое.
Ранее военные следователи завершили расследование в отношении троих фигурантов уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей в Спецстрое. Еще одному фигуранту дела - бывшему заместителю директора агентства Александру Бурякову - был вынесен обвинительный приговор. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. рублей.
По данным Главного военного следственного управления СК, с сентября 2013 года по октябрь 2015 года в рамках выполнения работ по строительству и капремонту двух объектов Минобороны Буряков в составе преступной группы совершил хищение 1 млрд 93 млн рублей.