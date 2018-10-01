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Под Новосибирском горит цех по производству полиэтилена

Площадь возгорания составляет 1000 кв. м, пострадавших нет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цех по производству полиэтилена загорелся в Новосибирском районе Новосибирской области. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, пожар возник в дачном поселке Мочище.

"В результате пожара произошло частичное отключение электроэнергии в Заельцовском и Новосибирском районах", - сообщили в ГУ МЧС.

На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет.

Вместе с тем источник в экстренных службах сообщил, что площадь пожара составляет 1000 кв. м, ему присвоен четвертый номер сложности.

На месте работают пожарные подразделения.

Теги
РоссияНовосибирская область
В цехе по производству полиэтилена под Новосибирском ликвидировали открытое горение
Пострадавших нет
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