Под Новосибирском горит цех по производству полиэтилена

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цех по производству полиэтилена загорелся в Новосибирском районе Новосибирской области. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, пожар возник в дачном поселке Мочище.

"В результате пожара произошло частичное отключение электроэнергии в Заельцовском и Новосибирском районах", - сообщили в ГУ МЧС.

На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет.

Вместе с тем источник в экстренных службах сообщил, что площадь пожара составляет 1000 кв. м, ему присвоен четвертый номер сложности.

На месте работают пожарные подразделения.