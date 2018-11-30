СК возбудил дело после смерти младенца в роддоме Дагестана

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело после смерти младенца в роддоме Махачкалы, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"По факту смерти новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Уголовное дело возбуждено для тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 ноября в родильном доме №1 Махачкалы после осложненных родов из-за ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей умер новорожденный ребенок. Назначена судебная медицинская экспертиза. "В ходе предварительного следствия будет дана объективная оценка действиям (бездействию) медицинских работников, качеству диспансерного наблюдения за беременной и оказания 21-летней роженице медицинской помощи в родовспоможении", - уточняется в пресс-релизе.