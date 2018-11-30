Reuters: ФБР проверит информацию об утечке данных в гостиницах Marriott

ТАСС, 30 ноября. Федеральное бюро расследований США (ФБР) проверит информацию об утечке данных в американской гостиничной сети Marriott, из-за которой могли пострадать 500 млн клиентов сети. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters .

По его данным, в ФБР также рекомендовали клиентам Marriott сообщить ФБР об известных им случаях мошенничества со своими персональными данными.

Расследование утечки данных в сети Marriott инициировали прокуратуры штатов Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Иллинойс и Пенсильвания, а также Управление британского Уполномоченного по вопросам информации, уточняет агентство.

Ранее гостиничная сеть Marriott сообщила о кибератаке на ее дочернюю компанию Starwood, в ходе которой хакеры могли получить доступ к личным данным 500 млн клиентов Marriott. Кибератака на Starwood началась в 2014 году и продолжалась до этого года. Сведения о 327 млн человек из этих 500 млн содержали номера паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. В некоторых случаях информация о клиентах включала в себя данные банковских платежных карт.

По числу людей, личные данные которых потенциально могли быть похищены, кибератака на сеть Marriott может быть одной из крупнейших в истории. В этом отношении она уступает только совершенной в 2013 году хакерской атаке на интернет-компанию Yahoo, в ходе которой преступники получили доступ к данным всех 3 млрд ее клиентов. В 2017 году кибератака на американское бюро кредитных историй Equifax затронула личные данные 143 млн ее клиентов по всему миру.