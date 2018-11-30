AP: в результате землетрясения на Аляске оказались повреждены дома и автодороги

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Повреждения зданий и автодорожного полотна были зафиксированы в ряде районов американского города Анкоридж (штат Аляска) и его окрестностях после произошедшего в пятницу землетрясения магнитудой 7,0. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа - крупнейшего города Аляски, где проживают почти 300 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. За основным толчком последовал афтершок магнитудой 5,8.

Землетрясение ощущалось во всех районах Анкориджа и ближайших окрестностях. По данным агентства, многие местные жители после первого толчка начали выбегать из домов.

Как сообщает агентство, некоторые дома в результате землетрясения получили повреждения, на них образовались трещины. В нескольких зданиях, включая одну из городских школ, обрушилась потолочная плитка. На некоторых автодорогах треснул асфальт.

Associated Press также сообщает, что после землятресения закрылся международный аэропорт Анкориджа. По его данным, в Федеральном авиационном управлении приняли решение приостановить воздушное сообщение с международным аэропортом имени Теда Стивенса.

Командно-диспетчерский пункт аэропорта был эвакуирован после землетрясения, телефонная связь в воздушной гавани также не работает. По словам представителей аэропорта, пока неизвестно, когда он вновь сможет начать принимать рейсы.

Данных о возможных жертвах и серьезно пострадавших к настоящему моменту не поступало. Из-за землетрясения изначально была объявлена угроза цунами. После этого на острове Кодьяк, расположенном в 320 км к югу от Анкориджа, власти призвали жителей избегать побережья и низин и по возможности перебраться на возвышенность. Впоследствии угроза цунами была отменена.

Как сообщили в полиции Анкориджа, во всем городе наблюдаются "масштабные повреждения инфраструктуры", многим домам и зданиям нанесен ущерб. По данным одной из местных энергокомпаний, без света в районе Анкориджа остались более 20 тыс. человек.

По сведениям AP, после удара стихии компания-оператор Трансаляскинского нефтепровода сообщила, что в целях предосторожности временно приостанавливает перекачку нефти на данной магистрали длиной около 1,3 тыс. км. Как отмечается, оператор проведет оценку состояния нефтепровода, пересекающего штат с севера на юг, на предмет возможных повреждений.

Губернатор Аляски Билл Уокер ранее объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.