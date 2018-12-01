Трамп распорядился оказать федеральную помощь Аляске из-за землетрясения

"Президент поручил министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в заявлении. "В частности, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уполномочено по своему усмотрению использовать оборудование и ресурсы, необходимые для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации", - подчеркивается в документе.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу в 08:29 по времени Аляски (20:29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. Центр по землетрясениям Аляски зафиксировал около 40 афтершоков в течение первых трех часов после самого сильного подземного толчка.

Губернатор Аляски Билл Уокер ранее объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.