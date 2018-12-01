{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Землетрясение на Аляске

Трамп распорядился оказать федеральную помощь Аляске из-за землетрясения

Ранее в штате был объявлен режим чрезвычайной ситуации
© AP Photo/Mike Dinneen

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал в пятницу распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Аляска в связи с землетрясением, сообщила пресс-служба Белого дома.

На эту тему
На юге Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2

"Президент поручил министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в заявлении. "В частности, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уполномочено по своему усмотрению использовать оборудование и ресурсы, необходимые для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации", - подчеркивается в документе.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу в 08:29 по времени Аляски (20:29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. Центр по землетрясениям Аляски зафиксировал около 40 афтершоков в течение первых трех часов после самого сильного подземного толчка.

Губернатор Аляски Билл Уокер ранее объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

Теги
СШАЗемлетрясение на Аляске
В районе Керченского пролива столкнулись два иностранных судна
В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, никаких серьезных последствий нет
Читать полностью