Около 700 машин остаются в пробках на дорогах на юге России из-за непогоды

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Скопления машин сохраняются из-за снегопада на нескольких участках дорог на Ставрополье, Кубани, в Ростовской области и Северной Осетии, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Остаются ограничения на двух участках дорог в Ставропольском крае, из-за которого скопилось 137 единиц автомобильной техники, на одном участке федеральной трассы Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, где скопилось более 400 единиц автомобильной техники, и одном участке автодороги в Ростовской области, где есть скопление более 50 единиц грузового транспорта", - сказали в ведомстве, добавив, что на таможенном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на стоянках из-за непогоды находятся 82 грузовика.

Всего последствия циклона, обрушившегося в пятницу вечером на несколько регионов юга страны, устраняют более 860 человек и 382 единицы техники. Дороги расчищают 20 бригад. На трассах открыты пункты обогрева для автомобилистов, работает горячая линия главков МЧС.

"По прогнозу Росгидромета и центра "Антистихия", циклон продолжит оказывать влияние на территорию Южного и большую часть Северо-Кавказского федеральных округов - ожидается мокрый снег, прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с", - добавили в пресс-службе.