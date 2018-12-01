Музыкантов группы IC3PEAK отпустили из отдела полиции в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Музыканты московской группы IC3PEAK, которых в субботу задержали в Новосибирске, отпущены из отдела полиции. Об этом сообщил в субботу ТАСС адвокат Валентин Демиденко.

"Всех отпустили, двух молодых людей и девушку, последнего в 21:36 по местному времени (17:36 мск). Было подозрение на наркотики, якобы собака служебная что-то почуяла, но ничего не нашли. Обвинения никакие не предъявлены", - сказал адвокат, приехавший в отделение, где находились участники группы.

О задержании музыкантов ранее сообщил менеджер группы Олег Митрофанов.

IC3PEAK - электронная музыкальная группа из Москвы, в которую входят Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была создана в 2013 году. Она записала четыре альбома: два - на русском языке, два - на английском.