На дорогах Ростовской области сняли ограничение движения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения транспорта на дорогах Ростовской области, введенное из-за непогоды, снято. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального главка МВД.
"Госавтоинспекция информирует о снятии ограничений для движения пассажирского транспорта, которые были введены в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями", - говорится в сообщении ведомства.
В пятницу, 30 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий движение транспорта было ограничено на автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь, в субботу ГИБДД также ввело ограничения на автодорогах Ростов-на-Дону - Таганрог, Ростов-на-Дону - Азов, Азов - Ейск, Азов - Староминская, Азов - Самарское и Ростов-на-Дону - Рогожкино".