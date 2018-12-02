В результате ДТП на трассе Волгоград - Астрахань госпитализировали трех подростков

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Трое школьников госпитализированы в результате аварии на трассе Волгоград - Астрахань. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
"ДТП произошло в субботу днем на 74-м км трассы Волгоград - Астрахань. За рулем ВАЗ-21120 находился 18-летний молодой водитель, который не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП были госпитализированы пассажиры легковушки: 15-летняя школьница и ее 17-летний брат, а также 16-летний подросток", - сказала представитель пресс-службы областного управления МВД.
По ее словам, опасности для жизни школьников нет. "Есть переломы, ушибы, сотрясение мозга. Дорожная обстановка на месте ДТП была нормальной, снега или гололеда не было", - сказала собеседница агентства.