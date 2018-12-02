В Калмыкии столкнулись автобус и грузовик

ТАСС, 2 декабря. Три человека госпитализированы после столкновения грузового автомобиля с автобусом на автодороге "Яшкуль - Комсомольский" в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МВД по республике.
"В ночь на 2 декабря на 25 километре автодороги "Яшкуль-Комсомольский" в Черноземельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По предварительной версии, житель Дагестана, управляя грузовым автомобилем "КамАЗ", выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автобусом Volvo под управлением 59-летнего жителя Дагестана. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса были госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.
Пострадавшие пассажиры автобуса - это жительницы Дагестана 1963 и 1955 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.