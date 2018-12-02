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В Саратове столкнулись три легковушки и маршрутка

Два человека получили травмы

ТАСС, 2 декабря. Два человека пострадали в Саратове при столкновении четырех транспортных средств, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГИБДД по региону.

"ДТП с участием трех легковых автомобилей и маршрутки Саратов-Петровск произошло 2 декабря в 12:46 в районе Стрелки, в Кировском районе. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились две женщины", - сообщил собеседник агентства.

В ГИБДД уточнили, что обратившиеся за помощью - из легковых автомобилей и сейчас госпитализированы. В маршрутке пассажиров не было. Причины аварии устанавливаются.

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