В Саратове столкнулись три легковушки и маршрутка

ТАСС, 2 декабря. Два человека пострадали в Саратове при столкновении четырех транспортных средств, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГИБДД по региону.
"ДТП с участием трех легковых автомобилей и маршрутки Саратов-Петровск произошло 2 декабря в 12:46 в районе Стрелки, в Кировском районе. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились две женщины", - сообщил собеседник агентства.
В ГИБДД уточнили, что обратившиеся за помощью - из легковых автомобилей и сейчас госпитализированы. В маршрутке пассажиров не было. Причины аварии устанавливаются.