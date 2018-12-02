Около 1,3 тыс. человек эвакуировали из гипермаркета "Лента" в Сургуте из-за возгорания

ТАСС, 2 декабря. Около 1,3 тыс. человек эвакуировали из гипермаркета "Лента" в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за возгорания кабеля в подсобном помещении. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МЧС.

"В 15:48 (13:48 мск) от диспетчера центрального пункта пожарной связи Сургутского местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о загорании в корневом цехе магазина ["Лента"]. К месту вызова прибыли четыре единицы техники, 15 человек личного состава от МЧС России. Эвакуированы около 1 тыс. 300 человек", - говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливается.