СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в кафе в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в кафе в Мытищинском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, возгорание произошло утром 2 декабря в здании кафе вблизи деревни Новосельцево.

"В ходе ликвидации пожара обнаружены тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка. По данному факту следственным отделом по Мытищам ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Следователи устанавливают личности погибших, а также обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.