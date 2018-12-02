Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на 20-м километре на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД), по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"ДТП произошло на 20-м километре внешней стороны МКАД. Столкнулись два грузовика Hyundai Porter ("Хёндэ-Портер"), одна фура и один внедорожник. В результате два транспортных средства перевернулись набок. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что в связи с ДТП перекрыто движение по двум полосам на внешней стороне кольцевой автодороги.