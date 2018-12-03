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В центре Брисбена неизвестные устроили перестрелку с полицией

По информации австралийской полиции, нападавшие забаррикадировались в одной из квартир жилого дома

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных устроили в понедельник перестрелку с полицией в центре австралийского Брисбена. Как сообщило главное управление полиции штата Квинсленд в своем Twitter, сейчас центр города перекрыт, а нападавшие забаррикадировались в одной из квартир жилого дома в районе Оушенфлауэр.

"Офицеры были вызваны по адресу на Коронэйшион-драйв для проведения следственных действий, когда заметили двух вооруженных мужчин. По сотрудникам полиции был открыт огонь, но никто не пострадал. Двое мужчин забаррикадировались в одной из квартир", - говорится в сообщении полиции.

Улицы в центре города перекрыты. Также прекращено паромное сообщение между районом Оушенфлауэр и другими частями Брисбена.

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