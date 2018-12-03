Полиция раскрыла кражу раритетной фототехники в центре Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в краже раритетных фотоаппаратов и объективов на 5 млн рублей в центре Москвы, задержанный признался в содеянном. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Кража была совершена 13 ноября из офиса на Болотной набережной в Москве, возбуждено уголовное дело. Как ранее пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, потерпевшим по нему проходит известный фотограф Максим Красницкий.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники. Установлено, что похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины", - сказала Волк.
Она подтвердила, что задержанный дал признательные показания.